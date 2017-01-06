Дибала предпочитает перейти в «Реал», а не в «Барселону»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала хочет стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как сообщает Marca, нападающим интересуются как «Реал», так и «Барселона». При этом игрок предпочел бы перейти в мадридский клуб. «Ювентус», в свою очередь, хотел бы сохранить игрока, но сделать это им будет нелегко, так как «Реал» всерьез намерен приобрести аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов выложить за него 90 млн евро. Отмечается, что руководство «сливочных» планирует задействовать в этом трансфере и Альваро Морату, который два года выступал за туринский клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2020 года.

Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ





