Китайский клуб готов платить полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли миллион долларов в неделю
К полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют
интерес в Китае. В случае перехода он получит солидную зарплату.
Как сообщает ESPN, Алли интересуется один из китайских клубов, название
которого не сообщается. Они готовы платить ему 809 323 фунта в неделю – это около
одного миллиона долларов США.
В текущем сезоне 20-летинй Деле Алли провел 25
матчей за «Тоттенхэм» и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.
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