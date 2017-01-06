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Китайский клуб готов платить полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли миллион долларов в неделю

Источник:  ESPNКомментарии

К полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют интерес в Китае. В случае перехода он получит солидную зарплату.

Как сообщает ESPN, Алли интересуется один из китайских клубов, название которого не сообщается. Они готовы платить ему 809 323 фунта в неделю – это около одного миллиона долларов США.

В текущем сезоне 20-летинй Деле Алли провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

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