Защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков команды
Защитник
бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, посетил
раздевалку команды и поприветствовал новичков, которые будут представлять
основу клуба в предстоящем сезоне.
Uma foto vale mais que mil palavras...— Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 января 2017 г.
Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.