Защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков команды

Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместе

Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.