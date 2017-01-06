Южный уступил Баутисте Агуту в четвертьфинале турнира в Индии
Матч 1/4 финала турнира АТР в Ченнаи (Индия)
между россиянином Михаилом Южным и испанцем Роберто Баутистой Агутом завершился
победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Баутисты-Агута.
Матч продолжался два часа и четыре минуты. У
Южного два эйса и две двойных ошибки, у Баутисты Агута – один и три,
соответственно. В полуфинале испанец сыграет с французом Бенуа Пэром. В другом
матче россиянин Даниил Медведев померяется силами с испанцем Дуди Селой.
Турнир
ATP
Ченнаи
(Индия)
Покрытие:
хард
Призовой фонд 447 480 долларов
1/4 финала
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Михаил Южный (Россия) - 2:6, 6:4, 6:4
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