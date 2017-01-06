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Сборная России обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Товарищеский матч между мужскими сборными России и Белоруссии по гандболу завершился победой российской команды. Итоговый счет матча - 31:26.

Игра проходила во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Первую половину матча россияне выиграли со счетом 19:12 и в итоге довели игру до победы.

«Противостояние сборных России и Белоруссии — это всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч. Главным для нас было показать игру в защите. И если в первом тайме я доволен, так как мы пропустили лишь 12 мячей, то во втором не совсем. Мне понравилось, как выглядела наша команда в начале первого тайма, но игра состоит не из отдельных отрезков, а длится 60 минут.

Во втором тайме у нас хромала игра в нападении. Пока рано делать выводы о готовности сборной России к чемпионату мира, нам надо провести еще один матч с Белоруссией, посмотреть видео, разобрать некоторые ошибки. Это для нас очень важно, а уже потом мы будем делать оценки», - сказал главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.

Товарищеский матч

Россия – Белоруссия – 31:26

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