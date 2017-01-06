Сборная России обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Товарищеский матч между мужскими сборными России
и Белоруссии по гандболу завершился победой российской команды. Итоговый счет
матча - 31:26.
Игра проходила во дворце спорта «Динамо» в
Крылатском. Первую половину матча россияне выиграли со счетом 19:12 и в
итоге довели игру до победы.
«Противостояние сборных России и Белоруссии — это
всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч. Главным для нас было
показать игру в защите. И если в первом тайме я доволен, так как мы пропустили
лишь 12 мячей, то во втором не совсем. Мне понравилось, как выглядела наша
команда в начале первого тайма, но игра состоит не из отдельных отрезков, а
длится 60 минут.
Во втором тайме у нас хромала игра в нападении.
Пока рано делать выводы о готовности сборной России к чемпионату мира, нам надо
провести еще один матч с Белоруссией, посмотреть видео, разобрать некоторые
ошибки. Это для нас очень важно, а уже потом мы будем делать оценки», - сказал
главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов.
Товарищеский матч
Россия – Белоруссия – 31:26