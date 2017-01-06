Бывший игрок Escape Gaming анонсировал новую команду

читайте также

Escape Gaming потеряла состав по Dota 2 Организация Escape Gaming сообщила, что Троелс «SyndereN» Нильсен, Адриан «Era» Крезиу и Макс «Qojqva» Брокер покинули состав команды по Dota 2.

Digital Chaos пробилась в полуфинал ESL One Genting Команда Digital Chaos вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.

Virtus.pro сыграет с OpTic Gaming в первом матче ELEAGUE Major Организаторы турнира ELEAGUE Major по CS:GO анонсировали расписание первого раунда.

NewBee обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал ESL One Genting Китайский коллектив NewBee вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.

Игрок команды Muffin Lightning по CS:GO получил бан на 100 лет Джек «arKimonday» Кастнер из команды Muffin Lightning получил бан на 100 от организации ESEA.

Cloud9 подписала бывший состав The Imperial по Dota 2 Американская организация Cloud9 подписала бывший состав команды The Imperial по Dota 2.

Артем «fng» Баршак: У новой команды pdd есть потенциал стать сильнее EG Игрок команды Team Spirit Артем «fng» Баршак в интервью cyber.sports.ru рассказал о новой команде Питера «ppd» Дагера.

Virtus.pro и Natus Vincere примут участие в квалификации к SL i-League StarSeries Season 3 StarLadder и ImbaTV анонсировали список участников квалификации к SL i-League StarSeries Season 3.

Победитель чемпионата мира по киберфутболу приглашен на Football Awards 2016 Победитель FIFA Interactive World Cup 2016 Мохаммед «Bacha» Аль-Бача посетит церемонию Football Awards 2016.

Fnatic анонсировала новый состав на ESL One Genting Малазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.

Vega Squadron стала чемпионом Royal Arena Season 2 СНГ-коллектив Vega Squadron стал победителем второго сезона турнира Royal Arena по Dota 2.

Elements Pro Gaming заменит Wings Gaming на Dota Pit League S5 Европейский коллектив Elements Pro Gaming заменит китайскую команду Wings Gaming на турнире Dota Pit League Season 5.

RuHub анонсировала список аналитиков и комментаторов на ESL One Genting Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ESL One Genting по Dota 2.

WarriorsGaming.Unity не будет менять состав Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity по Dota 2 сохранит состав в ходе решафла. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов Valve.

Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30 журнала Forbes Капитан бразильской команды SK Gaming по CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30: Games журнала Forbes.

Vega Squadron и FlipSid3 Tactics сыграют в одной группе на Dreamhack Leipzig 2017 Организаторы турнира DreamHack Open Leipzig 2017 по CS:GO анонсировали распределение команд по группам.

Team Empire победила The Alliance в матче за третье место на Royal Arena #2 СНГ-коллектив Team Empire занял третье место на турнире Royal Arena #2 по Dota 2.

Чжан «xiao8» Нин завершил карьеру игрока Китаец Чжан «xiao8» Нин завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщил твиттер LGD Gaming.

Питер «ppd» Дагер собрал команду по Dota 2 Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является главным исполнительным директором организации, собрал коллектив по Dota 2 под названием WanteD.