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Бывший игрок Escape Gaming анонсировал новую команду

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Троелс «SyndereN» Нильсен в своем твиттере анонсировал новую команду под названием January 25th.


В колллектив вошли Кай «H4nn1» Ханбукерс, Калле «Trixi» Сааринен и бывшые игроки Escape Gaming - Адриан «Era» Крезиу и Макс «Qojqva» Брокер.

Напомним, что сегодня организация Escape Gaming сообщила, что SyndereN, Era и Qojqva покинули состав команды по Dota 2.

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