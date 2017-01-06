Бывший игрок Escape Gaming анонсировал новую команду
Троелс «SyndereN» Нильсен в своем твиттере анонсировал новую команду под названием January 25th.
Our new lineup for the upcoming season. Thanks for all the support.#TBA pic.twitter.com/gpdb8a34gV— Troels Nielsen (@syndereNDota) 6 января 2017 г.
В колллектив вошли Кай «H4nn1» Ханбукерс, Калле «Trixi» Сааринен и бывшые игроки Escape Gaming - Адриан «Era» Крезиу и Макс «Qojqva» Брокер.
Напомним, что сегодня организация Escape Gaming сообщила, что SyndereN, Era и Qojqva покинули состав команды по Dota 2.
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