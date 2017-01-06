Полузащитник «Марселя» Диаби во второй раз получил «гипсовый мяч»

Хавбек «Марселя» Абу Диаби стал обладателем «гипсового мяча». Это уже второй приз в его карьере.

«Гипсовый мяч» вручается игроку, выступающему в чемпионате Франции и пропустившему значительную часть года из-за травм. Победителя определяет голосование на сайте Befoot.fr. В опросе Диаби занял первое место, набрав 40% голосов. На втором месте хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе (28%). На третьем месте хавбек «Дижона» Марвен Мартен (14 %).

Отметим, что в 2016 году Диаби из-за проблем со здоровьем сыграл только шесть раз.