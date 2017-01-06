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Агент Левандовски: Роберт мог зарабатывать в Китае больше 40 миллионов евро в год

Источник:  SportoweFaktyКомментарии

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски рассказал, что его клиент мог получать более 40 миллионов евро в год, если бы согласился на переход в один из китайских клубов.

- Со мной связывались представители китайских клубов. Если бы Роберт решил переехать в Китай сейчас, то мог бы рассчитывать на зарплату выше, чем получает Карлос Тевес – более 40 миллионов евро в год, – передает слова Кухарски портал sportowefakty.wp.pl.

Отметим, 13 декабря Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2021 года.

Напомним, 29 декабря 2016 года форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа». По информации СМИ, аргентинец будет зарабатывать в Китае 38 миллионов евро за сезон.

Добавим, что по информации La Gazzetta dello Sport, клуб «Шанхай СИПГ» предлагает 150 миллионов евро «Боруссии» за переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

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