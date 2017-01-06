«Зенит» в Дубае проведет товарищеский матч с китайским клубом
Петербургский «Зенит» сообщил на своем официальном сайте, что команда на первом сборе в ОАЭ встретится с китайским клубом «Чанчунь Ятай».
Представитель китайской Суперлиги завершил сезон-2016 на 12-й позиции с трехочковым отрывом от зоны вылета. Встреча с «Чанчунем» состоится 16 января.
Ранее сине-бело-голубые объявили о проведении в ОАЭ трех товарищеских матчей: с «Айнтрахтом» из Франкфурта (14 января), венгерским «Видеотоном» (18 января) и ташкентским «Локомотивом» (20 января).
Напомним, первый сбор подопечные Мирчи Луческу проведут с 11 по 22 января в Дубае. После этого «Зенит» планирует провести сборы в Испании и Турции. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.