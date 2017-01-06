«Адмирал» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком»
и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Адмирала».
В составе победителей отличились Максим Казаков (дважды),
Артем Земченок и Александр Горшков. У «Медвшечака» гол в активе Кирилла
Воронина, который перешел в хорватский клуб именно из «Адмирала».
«Адмирал» набрал 67 очков и занимает седьмое
место на Востоке. У «Медвешчака» 59 очков и 11-е место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Адмирал - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Воронин (Катич, Махбод), 2:22 (1:0). Казаков (Земчёнок, Макаренко), 19:17 (1:1). Земчёнок (Райт, Горшков), 34:20 (1:2). Горшков (Блум), 44:30 (1:3). Казаков (Жафяров, Макаренко), 59:59 (1:4).
Место и дата
06 января 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция