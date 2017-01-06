«Адмирал» на выезде обыграл «Медвешчак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Максим Казаков (дважды), Артем Земченок и Александр Горшков. У «Медвшечака» гол в активе Кирилла Воронина, который перешел в хорватский клуб именно из «Адмирала».

«Адмирал» набрал 67 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Медвешчака» 59 очков и 11-е место на Западе.

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