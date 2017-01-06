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«Адмирал» на выезде обыграл «Медвешчак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Максим Казаков (дважды), Артем Земченок и Александр Горшков. У «Медвшечака» гол в активе Кирилла Воронина, который перешел в хорватский клуб именно из «Адмирала».

«Адмирал» набрал 67 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Медвешчака» 59 очков и 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Медвешчак - Адмирал - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Воронин (Катич, Махбод), 2:22 (1:0). Казаков (Земчёнок, Макаренко), 19:17 (1:1). Земчёнок (Райт, Горшков), 34:20 (1:2). Горшков (Блум), 44:30 (1:3). Казаков (Жафяров, Макаренко), 59:59 (1:4).

Место и дата

06 января 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция


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