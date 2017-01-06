Поляк Стох выиграл «Турне четырех трамплинов», одержав победу на последнем этапе, Климов – 16-й

В Бишофсхофене (Австрия) состоялся последний, четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах. Победу одержал польский спортсмен Камиль Стох.

На четвертом этапе поляк победил с результатом 289,2 балла. Также он стал и победителем всего Турне, выиграв общий зачет. Вторым стал австриец Михаэль Хайбек. Третье место занял еще один поляк Петр Жила. Россиянин Евгений Климов занял 16-е место. В общем зачете он стал 12-м

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

Бишофсхофен (Австрия)

HS140

1. Камиль Стох (Польша) 289,2 балла (134,5 м + 138,5 м)

2. Михаэль Хайбек (Австрия) 283,3 (130,5+142,0)

3. Петр Жила (Польша) 275,8 (131,0+137,0)…

16. Евгений Климов (Россия) 246,4 (124,5+127,5)...

36. Дмитрий Васильев (Россия) 103,1 (118,0)...

Общий зачет

1. Камил Стох (Польша) 997,8 балла.

2. Петр Жила (Польша) 962,5.

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 941,8…

12. Евгений Климов (Россия) 894,1…

41. Денис Корнилов (Россия) 334,0…

46. Дмитрий Васильев (Россия) 288,8.