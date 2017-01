Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее россиянин был выставлен «рейнджерами» на драфт отказов, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт. Таким образом, согласно регламенту, российский форвард был переведен в фарм-клуб.

The @NYRangers have assigned Pavel Buchnevich to the Wolf Pack. https://t.co/6OKLF9nrJ8