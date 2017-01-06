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Павел Бучневич отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк»

Источник:  ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее россиянин был выставлен «рейнджерами» на драфт отказов, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт. Таким образом, согласно регламенту, российский форвард был переведен в фарм-клуб.

Напомним, что 6 декабря был отправлен в фарм-клуб российский голкипер «Бостона» Антон Худобин.

В мае 2016 года 21-летний форвард подписал трехлетний контракт новичка. В нынешнем сезоне Бучневич провел в составе команды 10 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи.

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