Маррэй обыграл Бердыха и вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет с Джоковичем
Матч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между
британцем Энди Маррэем и сербом чехом Томашем Бердыхом завершился победой британского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.
Матч продолжался один час и 41 минуту. Маррэй
сделал больше эйсов, чем соперник (10:2). Оба теннисиста совершили по одной
двойной ошибке. В финале Энди сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который
ранее обыграл испанца Фернандо Вердаско.
Турнир АТР
Доха (Катар)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 237 190 долларов
1/2 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Бердых Т. (Чехия) - 6:3, 6:4
Место и дата
06 января 20:00, , Онлайн-трансляция
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