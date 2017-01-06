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Молодежная сборная России по хоккею вернется в Москву в субботу

Источник:  ФХРКомментарии

Молодежная сборная России по хоккею прилетит в Москву вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Напомним, что сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина завоевала бронзу на прошедшем в Канаде молодежном чемпионате мира. В матче за третье место российская команда обыграла в овертайме сборную Швеции со счетом 2:1.

Победу на турнире одержала сборная США, в финале переигравшая в серии послематчевых булитов канадцев – 5:4.

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