Молодежная сборная России по хоккею вернется в Москву в субботу
Молодежная сборная России по хоккею прилетит в Москву вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Молодёжка летит домой! 7 января, 18:35, Шереметьево, терминал Е. Встречаем наших ребят с бронзовыми медалями!#RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/vCxiXWitxA— Хоккей России (@russiahockey) 6 января 2017 г.
Напомним, что сборная России под руководством главного тренера Валерия Брагина завоевала бронзу на прошедшем в Канаде молодежном чемпионате мира. В матче за третье место российская команда обыграла в овертайме сборную Швеции со счетом 2:1.
Победу на турнире одержала сборная США, в финале переигравшая в серии послематчевых булитов канадцев – 5:4.
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