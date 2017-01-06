Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у «Локомотива»
Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива»
Александра Самедова в «Спартак» пока не увенчались успехом. Они будут
продолжены после праздников.
Как сообщает «Матч ТВ», Самедов
вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе
в дубль. Футболист готовится приступить к работе с дублирующим составом 9
января.
Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом»
о переходе Самедова возобновятся после окончания новгодних праздников.
Владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал за футболиста два миллиона
евро. Президент «Локомотива» Илья Геркус в прессе заявлял, что продаст
Самедова не дешевле чем за пять миллионов, которые указаны
в качестве отступных по контракту. При этом сообщается, что вариант,
при котором игрок будет выкупать какую-либо часть этого трансфера, исключен.
Напомним,
в нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Александр Самедов забил пять голов и
отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001
- 2005 годах. Ранее «Известия» сообщали, что Самедов может перейти в «Спартак»
уже сегодня.
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