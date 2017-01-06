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Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у «Локомотива»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» пока не увенчались успехом. Они будут продолжены после праздников.

Как сообщает «Матч ТВ», Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо о переводе в дубль. Футболист готовится приступить к работе с дублирующим составом 9 января.

Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о переходе Самедова возобновятся после окончания новгодних праздников. Владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал за футболиста два миллиона евро. Президент «Локомотива» Илья Геркус в прессе заявлял, что продаст Самедова не дешевле чем за пять миллионов, которые указаны в качестве отступных по контракту. При этом сообщается, что вариант, при котором игрок будет выкупать какую-либо часть этого трансфера, исключен.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Александр Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах. Ранее «Известия» сообщали, что Самедов может перейти в «Спартак» уже сегодня.

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