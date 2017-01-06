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«Хаддерсфилд» арендовал полузащитника «Челси» Брауна

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Полузащитник «Челси» Айсайя Браун стал игроком «Хаддерсфилда». Клуб выступает в чемпионшипе – втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Как сообщает официальный  твиттер «Хаддерсфилда», Браун будет выступать за команду до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне 19-летний хавбек уже выступал за «Ротерхэм» в аренде. Он провел 20 матчей в чемпионшипе и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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