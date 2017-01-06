Аксель Витсель: В течение нескольких лет хочу играть в Китае

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о критике в его адрес за решение перейти в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Меня не в первый раз так критикуют. Когда я переходил в «Зенит», обо мне говорили то же самое. Я доказал, что могу поддерживать свой уровень. Каждый может говорить или писать что угодно. Меня это не волнует. Я привык быть в центре внимания и нечувствителен к критике. Моей маме и сестре сейчас труднее.

Я из тех, кто любит планировать на годы вперед. Даже когда мне было 22 года, я уже задумывался над своим будущим. В течение нескольких лет я хочу играть здесь (в Китае - Прим.ред.), - заявил Витсель в интервью De Tijd.

Издание также отмечает, что бельгиец инвестировал в авиакомпанию Lindsky Aviation из Антверпена 750 тысяч евро, и на протяжении двух лет футболист считается со-владельцем компании.

Напомним, о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.