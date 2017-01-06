Team Liquid укомплектовала состав по League of Legends
К составу команды Team Liquid по League of Legends присоединился Остин «LiNk» Шин, который ранее выступал за коллектив Counter Logic Gaming.
Шин займет роль запасного игрока средней линии.
Состав Team Liquid:
Самсон «Lourlo» Джексон
Ким «Reignover» Юй Джин
Грейсон «Goldenglue» Гилмер
Чхэ «Piglet» Гван Цзинь
Мэттью «Matt» Эленто
Остин «LiNk» Шин (запасной)
Лайнел «Arcsecond» Пфайндер (запасной)
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