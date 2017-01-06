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Антонио Конте: Микел всегда демонстрировал максимальную отдачу. Желаю ему всего лучшего

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил экс-полузащитника команды Джона Оби Микела. Напомним, что Микел стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Теда».

«Прежде всего я хочу поблагодарить Микела за то время, что он работал со мной. Он всегда демонстрировал максимальную отдачу и прекрасно общался со мной, я желаю ему и его семье всего самого наилучшего.

Оби много лет играл за клуб, он выиграл много трофеев с клубом, и он был очень важен для команды. Но я думаю, что бывают моменты, когда надо что-то менять в своей карьере, искать что-то новое, и потому я желаю ему удачи», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года. Минувшим летом нигериец участвовал в предсезонных матчах, но после его возвращения из олимпийской сборной, с которой он стал бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро, главный  тренер «синих» Антонио Конте ни разу не включил полузащитника в заявку на матч.

Оби Микел стал вторым игроком «Челси», уехавшим в Китай в зимнее трансферное окно. Ранее контракт с клубом «Шанхай СИПГ» подписал бразильский полузащитник Оскар.

Отметим, что за «Тяньцзинь Теда» играет бывший полузащитник «Локомотива» Вагнер, а накануне контракт с клубом подписал полузащитник «Аякса» Неманья Гудель.

Добавим, что к Оби Микелу также проявляли интерес «Валенсия», «Марсель», «Интер» и «Милан».


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