Антонио Конте: Микел всегда демонстрировал максимальную отдачу. Желаю ему всего лучшего
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил экс-полузащитника команды Джона Оби Микела. Напомним, что Микел стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Теда».
«Прежде всего я хочу
поблагодарить Микела за то время, что он работал со мной. Он всегда демонстрировал
максимальную отдачу и прекрасно общался со мной, я желаю ему и его семье всего
самого наилучшего.
Оби много лет играл за клуб, он выиграл много трофеев с клубом, и
он был очень важен для команды. Но я думаю, что бывают моменты, когда надо что-то
менять в своей карьере, искать что-то новое, и потому я желаю ему удачи», -
цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Оби
Микел выступал за «Челси» с 2006 года. Минувшим летом нигериец участвовал в
предсезонных матчах, но после его возвращения из олимпийской сборной, с которой
он стал бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро, главный тренер «синих»
Антонио Конте ни разу не включил полузащитника в заявку на матч.
Оби
Микел стал вторым игроком «Челси», уехавшим в Китай в зимнее трансферное окно.
Ранее контракт с клубом «Шанхай СИПГ» подписал бразильский полузащитник Оскар.
Отметим,
что за «Тяньцзинь Теда» играет бывший полузащитник «Локомотива» Вагнер, а
накануне контракт с клубом подписал полузащитник «Аякса» Неманья Гудель.
Добавим,
что к Оби Микелу также проявляли интерес «Валенсия», «Марсель», «Интер» и
«Милан».