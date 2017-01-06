Жозе Моуринью: Швайнштайгер может начать матч против «Рединга» с первых минут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что все еще рассчитывает на 32-летнего немецкого полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера.

- Швайнштайгер может начать матч Кубка Англии против «Рединга» с первых минут. А может остаться на скамейке запасных. Мы рассматриваем сейчас Швайнштайгера как один из вариантов. А в течение многих месяцев он не был вариантом. Мой подход заключается в том, что я не могу оставить в команде игрока, если он не играет. Но Бастиан хочет остаться в «МЮ», и я рассматриваю его как кандидата на место в центре поля. Январь - отличный месяц для игроков, каждый получит свой шанс, потому что матчи идут один за другим, - цитирует Моуринью британский портал sportsmole.co.uk.

Напомним, что в 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рединг». Встреча состоится 7 декабря в 15:30 по московскому времени.