Антонио Конте: Зума выйдет в стартовом составе в матче с «Питерборо»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился
ожиданиями от матча с «Питерборо Юнайтед». Командам предстоит сыграть в третьем
раунде Кубка Англии.
Отметим, что Курт Зума не играл
за главную команду после травмы крестообразных связок в феврале прошлого года.
«Зума выйдет в стартовом составе, он уже готов выйти на поле с
первых минут. Он заслуживает выйти на поле в стартовом составе. Это отличная
возможность доказать мне, что он в хорошей форме, чтобы я мог в дальнейшем
включать его в состав с начала матча.
У него была ужасная травма, и я
знал это. Я говорил с руководством клуба о его травме, и мы знали, что Курту
нужно было больше времени на восстановление. Сейчас он в хорошей форме, и он
готов снова играть и возобновить свою карьеру», - цитирует Конте официальный
сайт «Челси».
Также на поле может появиться и
нападающий Миши Батшуайи.
«У меня есть отличная
возможность посмотреть на Миши с самого начала матча, это очень важно. У Диего (Косты)
дела идут хорошо, он много играет, и я еще не принял окончательного решения,
потому что завтра у нас еще будет тренировка. Однако для Миши это может стать
отличной возможностью доказать, что я могу ему доверять.
Я повторяю: нелегко приехать в Англию, в этот чемпионат и сразу
адаптироваться, тем более, если вы нападающий и молодой игрок, потому что этот
чемпионат очень силовой, но он много работает. Он очень прогрессирует и вникает
в нашу философию игры. В воскресенье у него и других игроков будет возможность
доказать мне, что они заслуживают больше играть в будущем», - добавил тренер.
Матч «Челси» - «Питерборо
Юнайтед» состоится 8 января. Начало в 18:00 по Москве.