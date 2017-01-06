Антонио Конте: Зума выйдет в стартовом составе в матче с «Питерборо»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Питерборо Юнайтед». Командам предстоит сыграть в третьем раунде Кубка Англии.

Отметим, что Курт Зума не играл за главную команду после травмы крестообразных связок в феврале прошлого года.

«Зума выйдет в стартовом составе, он уже готов выйти на поле с первых минут. Он заслуживает выйти на поле в стартовом составе. Это отличная возможность доказать мне, что он в хорошей форме, чтобы я мог в дальнейшем включать его в состав с начала матча.

У него была ужасная травма, и я знал это. Я говорил с руководством клуба о его травме, и мы знали, что Курту нужно было больше времени на восстановление. Сейчас он в хорошей форме, и он готов снова играть и возобновить свою карьеру», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Также на поле может появиться и нападающий Миши Батшуайи.

«У меня есть отличная возможность посмотреть на Миши с самого начала матча, это очень важно. У Диего (Косты) дела идут хорошо, он много играет, и я еще не принял окончательного решения, потому что завтра у нас еще будет тренировка. Однако для Миши это может стать отличной возможностью доказать, что я могу ему доверять.

Я повторяю: нелегко приехать в Англию, в этот чемпионат и сразу адаптироваться, тем более, если вы нападающий и молодой игрок, потому что этот чемпионат очень силовой, но он много работает. Он очень прогрессирует и вникает в нашу философию игры. В воскресенье у него и других игроков будет возможность доказать мне, что они заслуживают больше играть в будущем», - добавил тренер.

Матч «Челси» - «Питерборо Юнайтед» состоится 8 января. Начало в 18:00 по Москве.