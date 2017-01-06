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Дзадза станет игроком «Валенсии»

Источник:  ASКомментарии

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдет в «Валенсию». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, итальянец перейдет в «Валенсию» на правах аренды. Стороны уже договорились о переходе, при этом у испанского клуба будет право выкупить футболиста за 16 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Спартака». Также на него претендовали «Милан», «Лацио» и «Фиорентина».

В текущем сезоне 25-летний Симоне Дзадза на правах аренды выступает за «Вест Хэм». Он провел 11 матчей за команду и ни разу не отметился результативными действиями.

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