Дзадза станет игроком «Валенсии»
Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдет в «Валенсию». Об этом
сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, итальянец перейдет в «Валенсию» на правах аренды. Стороны уже договорились о переходе, при этом у испанского клуба будет право выкупить футболиста за 16 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Спартака». Также на него претендовали «Милан», «Лацио» и «Фиорентина».
В текущем сезоне 25-летний Симоне Дзадза на правах аренды
выступает за «Вест Хэм». Он провел 11 матчей за команду и ни разу не отметился
результативными действиями.
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