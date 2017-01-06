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Мигель Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни, не играющий с апреля 2016 года из-за разрыва крестообразных связок правого колена, оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов.

– Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году «Зенит» выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс. А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем, – сказал Данни в эфире программы «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, португалец получил разрыв крестообразных связок в апреле 2016 года в матче против «Спартака» (5:2). Для полузащитника это третья подобная травма за карьеру, ранее он травмировал крестообразные связки в 2009-м и 2012 году. Планируется, что 33-летний футболист вернется к тренировкам с командой в январе.

«Зенит» после 17 туров чемпионата России идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Спартака» на пять очков. Первый официальный матч в 2017 году подопечные Мирчи Луческу проведут 16 февраля в Брюсселе против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. 

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