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Зинедин Зидан: Роналду согласен с моей ротацией состава

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал журналистам о своей беседе с нападающим Криштиану Роналду на тему ротации состава.

- Мы с Роналду общались по поводу ротации. Я думаю, что пресса должна понимать, что Криштиану – очень умный игрок. Моя идея заключается в том, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении всего сезона. Провести 20 матчей за 70 дней — это много. Поэтому ему иногда нужно отдыхать. И Роналду со мной согласен. Так что тут нет никакой проблемы. Конечно, он футболист и хочет играть каждую неделю, в каждом матче. Но мы с ним все прояснили. Криштиану является лидером и на поле, и за его пределами. Он является огромной частью нашей команды, даже когда не играет. У него много положительных эмоций, которые передаются всей команде. Он лидер, настоящий лидер, - передает слова Зидана портал Goal.

Напомним, что Криштиану Роналду пропустил первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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