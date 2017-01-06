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Тайсон: Намерен отработать контракт с «Шахтером» до конца

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон сказал, что собирается до конца отработать свой контракт. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.

«Я говорил, что хочу вернуться в «Интернасьонал» и общался с руководством клуба, но уйти из «Шахтера» сейчас сложно. До окончания контракта остался один год. Летом я смогу подписать предварительный контракт с другим клубом. Свой контракт с «Шахтером» собираюсь отработать до конца», - цитирует Тайсона Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что интерес к Тайсону проявляют «Зенит», «Интернасьонал», «Фенербахче» и «Порту». В сезоне-2016/17 Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

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