Тайсон: Намерен отработать контракт с «Шахтером» до конца
Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон сказал,
что собирается до конца отработать свой контракт. Ранее сообщалось, что он
может покинуть клуб.
«Я говорил, что хочу вернуться в «Интернасьонал»
и общался с руководством клуба, но уйти из «Шахтера» сейчас сложно. До
окончания контракта остался один год. Летом я смогу подписать предварительный
контракт с другим клубом. Свой контракт с «Шахтером» собираюсь отработать до
конца», - цитирует Тайсона Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что интерес к Тайсону проявляют
«Зенит», «Интернасьонал», «Фенербахче» и «Порту». В сезоне-2016/17 Тайсон
провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых
передач.
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