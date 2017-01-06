Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий
На
ралли «Дакар-2017» состоялся пятый этап. В классе грузовиков в тройку лучших
попали российские гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Айрат
Мардеев.
Первым
стал Жерар де Рой,
выступающий на «Ивеко». Он преодолели дистанцию за два часа, 39 минут и 12
секунд. Напомним, что из-за сложных погодных условий пятый этап был сокращен.
На 11
минут и 58 секунд от лидера отстал Эдуард Николаев, который стал вторым. Айрат
Мардеев с отставание 14.04 стал третьим.
Де Рой лидирует и в общем зачете. Следом идут пилоты «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
Ралли «Дакар-2017»
Класс грузовиков
5-й этап
1. Жерар де Рой («Ивеко») 2.39.12
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +11.58
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +14.04
...7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +20:51
8. Алексей Вишневский (МАЗ) +22:18
...17. Антон Шибалов (КАМАЗ) +51:20.
Общий зачет
1. Жерар де Рой («Ивеко») 14.06.07
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2.23
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6.36
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16.32
...7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42.39