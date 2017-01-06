Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий

На ралли «Дакар-2017» состоялся пятый этап. В классе грузовиков в тройку лучших попали российские гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.

Первым стал Жерар де Рой, выступающий на «Ивеко». Он преодолели дистанцию за два часа, 39 минут и 12 секунд. Напомним, что из-за сложных погодных условий пятый этап был сокращен.

На 11 минут и 58 секунд от лидера отстал Эдуард Николаев, который стал вторым. Айрат Мардеев с отставание 14.04 стал третьим.

Де Рой лидирует и в общем зачете. Следом идут пилоты «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

Ралли «Дакар-2017»

Класс грузовиков

5-й этап

1. Жерар де Рой («Ивеко») 2.39.12

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +11.58

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +14.04

...7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +20:51

8. Алексей Вишневский (МАЗ) +22:18

...17. Антон Шибалов (КАМАЗ) +51:20.

Общий зачет



1. Жерар де Рой («Ивеко») 14.06.07

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2.23

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6.36

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16.32

...7. Антон Шибалов (КАМАЗ) +42.39