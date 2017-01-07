Волейболистки московского «Динамо» в гостях обыграли «Уралочку»
Волейболистки «Уралочки-НТМК» в домашнем матче 11-го тура чемпионата
России проиграли московскому «Динамо».
Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Тагиле, завершилась победой
бело-голубых в трех партиях – 3:0 (25:9, 25:22, 25:14). Матч продолжался менее
полутора часов.
Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте
в турнирной таблице. Лидирует казанское «Динамо», у которого 27 очков и матч в
запасе. У «Уралочки» осталось 21 очко. Она идет четвертой.
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