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Волейболистки московского «Динамо» в гостях обыграли «Уралочку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России проиграли московскому «Динамо».

Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Тагиле, завершилась победой бело-голубых в трех партиях – 3:0 (25:9, 25:22, 25:14). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице. Лидирует казанское «Динамо», у которого 27 очков и матч в запасе. У «Уралочки» осталось 21 очко. Она идет четвертой.

В матчах следующего тура московское «Динамо» 15 января примет краснодарских одноклубниц, а «Уралочка» 14 января примет «Сахалин».
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