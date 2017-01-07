Краснодарское «Динамо» дома обыграло «Метар»
Краснодарское «Динамо» уверенно обыграло челябинский «Метар» в домашнем
матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась в трех партиях
со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:19) в пользу хозяев паркета. Матч продолжался
менее полутора часов.
Таким образом, «Динамо» набрало 22 очка и вышло на третье место в
таблице. У «Метара» осталось шесть очков. Он идет восьмым.
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