Краснодарское «Динамо» дома обыграло «Метар»

Краснодарское «Динамо» уверенно обыграло челябинский «Метар» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:19) в пользу хозяев паркета. Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 22 очка и вышло на третье место в таблице. У «Метара» осталось шесть очков. Он идет восьмым.

В следующем туре краснодарский клуб 15 января сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Метар» днем ранее примет казанское «Динамо».