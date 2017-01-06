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Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram попросил болельщиков не доверять информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба.

«Дорогие друзья, я хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас не обращать внимание на информацию, появляющуюся в прессе. Единственная реальная информация поступит только от «Анжи», - говорится в сообщении.

cher amis je tiens a m'exprimer personnellement sur le fait que je n'ai aucun contrat avec aucun agent . Donc je vous demanderez de ne pas porter d attention aux informations porté dans la presse , comme par exemple un eventuel depart aux pays du golf . Les seules informations reelles sont celles evoquées directement par le club de Anji . дорогие друзья, я хочу поговорить лично с тем, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас не обратить внимание на информации, содержащейся в прессе, например, в качестве возможного отъезда в доме в гольф. Единственная реальная информация являются выдвинутым клуба Анжи.

Фото опубликовано Yannick Boli (@yanmag94)

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о различных вариантах перехода ивуарийца в команды Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая.

Доюавим, что в активе Боли 11 игр за «Анжи» в нынешнем сезоне чемпионата России и 2 гола, один из которых был забит с пенальти.

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