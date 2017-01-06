Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентом

Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram попросил болельщиков не доверять информации о его возможном уходе из махачкалинского клуба.

«Дорогие друзья, я хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас не обращать внимание на информацию, появляющуюся в прессе. Единственная реальная информация поступит только от «Анжи», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о различных вариантах перехода ивуарийца в команды Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая.

Доюавим, что в активе Боли 11 игр за «Анжи» в нынешнем сезоне чемпионата России и 2 гола, один из которых был забит с пенальти.

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