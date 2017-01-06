Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год в случае перехода в китайский клуб
Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к
переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В случае перехода он получит солидное
увеличение зарплаты.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в китайском клубе Калиничу предлагают зарплату в
12 миллионов евро в год. В своем нынешнем клубе он зарабатывает 1,2 миллиона
евро в год. Таким образом, его зарплата может увеличиться в десять раз.
Также
сообщается, что сам форвард сначала скептически отреагировал на предложение из
Китая, но предлагаемая зарплата заставила его пересмотреть свое мнение. В текущем сезоне
29-летний Никола Калинич провел 24 матча за «Фиорентину» и забил 12 мячей при
трех голевых передачах.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласилась продать игрока за 45 миллионов евро.
Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ