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Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год в случае перехода в китайский клуб

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В случае перехода он получит солидное увеличение зарплаты.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в китайском клубе Калиничу предлагают зарплату в 12 миллионов евро в год. В своем нынешнем клубе он зарабатывает 1,2 миллиона евро в год. Таким образом, его зарплата может увеличиться в десять раз.

Также сообщается, что сам форвард сначала скептически отреагировал на предложение из Китая, но предлагаемая зарплата заставила его пересмотреть свое мнение. В текущем сезоне 29-летний Никола Калинич провел 24 матча за «Фиорентину» и забил 12 мячей при трех голевых передачах.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласилась продать игрока за 45 миллионов евро.

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