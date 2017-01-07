«Эспаньол» и «Депортиво» сыграли вничью

Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1. Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 59-й минуте отличился полузащитник гостей Сельсо Борхес. На 63-й Херар Морено равенство восстановил.

Таким образом, «Эспаньол» набрал 23 очка и сохранил место в середине турнирной таблицы. У «Депортиво» стало 17 очков. Этот клуб идет 15-м.

В матчах следующего тура «Эспаньол» 15 января в гостях сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» днем ранее примет «Вильярреал».