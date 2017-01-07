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«Эспаньол» и «Депортиво» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1. Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 59-й минуте отличился полузащитник гостей Сельсо Борхес. На 63-й Херар Морено равенство восстановил.

Таким образом, «Эспаньол» набрал 23 очка и сохранил место в середине турнирной таблицы. У «Депортиво» стало 17 очков. Этот клуб идет 15-м.

В матчах следующего тура «Эспаньол» 15 января в гостях сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» днем ранее примет «Вильярреал».

Матч

Эспаньол - Депортиво - 1:1 (0:0)

Голы

Борхес 59 (0:1). Морено 63 (1:1).

Состав

Эспаньол: Роберто, Кариколь, Рейес Д., Перес (Хименес, 75), Севилья (Кайседо, 75), Санчес (Дуарте О., 84), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо, Морено

Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гама (Луизинью, 85), Гильерме, Альбентоса, Хуанфран, Чолак, Борхес, Хоселу, Андоне (Валье, 90)

Предупреждения:

Севилья, 27 - Хуанфран, 17; Гильерме, 24

Удаления:

нет - Хуанфран, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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