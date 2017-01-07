«Эспаньол» и «Депортиво» сыграли вничью
Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании
сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.
Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль
Прат», завершилась со счетом 1:1. Первый
тайм завершился нулевой ничьей. На 59-й минуте отличился полузащитник гостей
Сельсо Борхес. На 63-й Херар Морено равенство восстановил.
Таким образом, «Эспаньол» набрал 23 очка и сохранил место в середине
турнирной таблицы. У «Депортиво» стало 17 очков. Этот клуб идет 15-м.
В матчах следующего тура «Эспаньол» 15 января в гостях сыграет с «Валенсией», а «Депортиво» днем ранее примет «Вильярреал».
Матч
Эспаньол - Депортиво - 1:1 (0:0)
Голы
Борхес 59 (0:1). Морено 63 (1:1).
Состав
Эспаньол: Роберто, Кариколь, Рейес Д., Перес (Хименес, 75), Севилья (Кайседо, 75), Санчес (Дуарте О., 84), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо, Морено
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Гама (Луизинью, 85), Гильерме, Альбентоса, Хуанфран, Чолак, Борхес, Хоселу, Андоне (Валье, 90)
Предупреждения:
Севилья, 27 - Хуанфран, 17; Гильерме, 24
Удаления:
нет - Хуанфран, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция