ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подряд

Баскетболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 16-го тура регулярного сезона Евролиги переиграли московский ЦСКА.

Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась со счетом 95:85 в пользу хозяев паркета. Таким образом, ЦСКА потерпел четвертое поражение в турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице. В активе ЦСКА 12 викторий. У «Реала» теперь 11 побед при пяти поражениях.

В матчах следующего тура ЦСКА 13 января примет «Милан», а «Реал» в этот день примет «Маккаби» из Тель-Авива.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Реал» - ЦСКА.