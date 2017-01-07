ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подряд
Баскетболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 16-го тура
регулярного сезона Евролиги переиграли московский ЦСКА.
Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде, завершилась со счетом 95:85 в
пользу хозяев паркета. Таким образом, ЦСКА потерпел четвертое поражение в
турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной
таблице. В активе ЦСКА 12 викторий. У «Реала» теперь 11 побед при пяти
поражениях.
В матчах следующего тура ЦСКА 13 января примет «Милан», а «Реал» в
этот день примет «Маккаби» из Тель-Авива.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Реал» - ЦСКА.
Матч
Место и дата
06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция
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