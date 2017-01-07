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«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Вест Хэм» в матче 1/32 финала (третьего раунда) Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Яя Туре, реализовавший пенальти, Давид Сильва, Серхио Агуэро и Джон Стоунз. Еще один мяч в свои ворота отправил норвежский защитник «Вест Хэма» Ховард Нортвейт.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в следующий раунд турнира.

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