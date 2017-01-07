«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии
Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Вест Хэм» в матче 1/32
финала (третьего раунда) Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 5:0 в
пользу гостей. В их составе по голу забили Яя Туре, реализовавший пенальти,
Давид Сильва, Серхио Агуэро и Джон Стоунз. Еще один мяч в свои ворота отправил
норвежский защитник «Вест Хэма» Ховард Нортвейт.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в следующий раунд турнира.
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