«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии

читайте также

Дзадза станет игроком «Валенсии» Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдет в «Валенсию». Об этом сообщают испанские СМИ.

Антонио Конте: Зума выйдет в стартовом составе в матче с «Питерборо» Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Питерборо Юнайтед». Командам предстоит сыграть в третьем раунде Кубка Англии.

Жозе Моуринью: Швайнштайгер может начать матч против «Рединга» с первых минут Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что все еще рассчитывает на 32-летнего немецкого полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера.

Насри может быть дисквалифицирован за допинг на четыре года Полузащитнику «Севильи» Самиру Насри, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Хосеп Гвардиола: В последние пять-шесть лет «Манчестер Сити» – один из лучших клубов мира Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что имел ввиду, когда сказал, что «горожане» отстают от «Манчестер Юнайтед» на десять лет.

Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который ранее выразил мнение, что испанец планирует стать президентом «Барселоны». Именно поэтому, как заявил итальянец, Гвардиола дал понять, что его карьера тренера близится к концу.

Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делу Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее заявил, что его карьера подходит к концу, рассказал о своих планах на будущее.

«Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с Коларовым Тренерский штаб «Манчестер Сити» не рассчитывает на защитника Александра Коларова. Об этом сообщает издание The Sun.

Карло Анчелотти: Гвардиола добьется успеха с «Манчестер Сити», но ему нужно время Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти убежден в том, что карьера Хосепа Гвардиолы в английской премьер-лиге сложится успешно.

Полузащитник «Челси» Лофтус-Чик станет игроком «Вест Хэма» Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Хосеп Гвардиола: Хочу доказать себе, что способен добиться успеха не только с «Барселоной» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о причинах переезда в чемпионат Англии, а также дал оценку своей профессиональной деятельности.

Яя Туре: «Манчестер Сити» должен провести идеальный второй круг, чтобы стать чемпионом Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил перспективы своей команды в чемпионской гонке.

«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку Фегули «Вест Хэм» намерен опротестовать удаление полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Футбольная ассоциация потребовала от Санья объяснить запись в инстаграме Футбольная ассоциация Англии потребовала от защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья объяснений в связи с его постом в инстаграме после матча 20-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1).

Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом» Во время матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.

Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.

Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточка Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениям Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом» «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.