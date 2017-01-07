Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительности
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Реала» в
выездном матче Евролиги похвалил соперника за решительность и желание победить.
«Поздравляю «Реал» с победой, очевидно, соперники хотели ее
больше. Болельщики получили возможность увидеть хорошее баскетбольное сражение.
У каждой из четвертей был разный рисунок. Ключевой момент был за 3.46 до конца,
когда счет был 85-83, и мы не смогли защититься, да еще сделали три потери.
Этот фрагмент не отражает картины игры, хотя цифры говорят не в нашу пользу.
Соотношение перехватов к потерям у нас «-13», мы позволили соперникам сделать
16 подборов на своем щите. При этом команда сражалась, оставалась в игре.
Где-то нам не хватило удачи, в кольцо влетели сложные мячи на
последних секундах владений, но удача обычно оказывается на стороне тех, кто
проявляет больше желания и решительности. Постараемся держаться вместе и
реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с
отметки 6-0, многие похлопывали нас по плечам, приговаривая, какая классная у
нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто
в нас верит. Главное, что мы в ЦСКА верим в команду», - приводит официальный
сайт ЦСКА слова Итудиса.
Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги – 85:95. 18 очков у проигравших набрал француз Нандо де Коло. ЦСКА потерпел четвертое поражение в турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.
Матч
Место и дата
06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция