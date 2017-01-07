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Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительности

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Реала» в выездном матче Евролиги похвалил соперника за решительность и желание победить.

«Поздравляю «Реал» с победой, очевидно, соперники хотели ее больше. Болельщики получили возможность увидеть хорошее баскетбольное сражение. У каждой из четвертей был разный рисунок. Ключевой момент был за 3.46 до конца, когда счет был 85-83, и мы не смогли защититься, да еще сделали три потери. Этот фрагмент не отражает картины игры, хотя цифры говорят не в нашу пользу. Соотношение перехватов к потерям у нас «-13», мы позволили соперникам сделать 16 подборов на своем щите. При этом команда сражалась, оставалась в игре.

Где-то нам не хватило удачи, в кольцо влетели сложные мячи на последних секундах владений, но удача обычно оказывается на стороне тех, кто проявляет больше желания и решительности. Постараемся держаться вместе и реабилитироваться, будем работать дальше. Понятно, когда мы начали сезон с отметки 6-0, многие похлопывали нас по плечам, приговаривая, какая классная у нас команда. А теперь нам приходится по пальцам пересчитывать друзей и тех, кто в нас верит. Главное, что мы в ЦСКА верим в команду», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги – 85:95. 18 очков у проигравших набрал француз Нандо де Коло. ЦСКА потерпел четвертое поражение в турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.

Матч

Реал - ЦСКА - 95:85

Место и дата

06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция

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