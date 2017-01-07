Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоккеистки сборной России обыграли австриек

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеистки сборной России победили команду Австрии в матче группового этапа турнира Nations Cup, который проходит в Австрии и Германии.

Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 5:2 в пользу россиянок. В их составе по шайбе забросили Елена Дергачева, Екатерина Смоленцева и Алевтина Штарева, а Ольга Сосина оформила дубль.

Россиянки, набрав шесть очков, стали в группе вторыми и теперь в матче за третье место турнира встретятся с командой Германии. В финале сыграют сборные Канады и Финляндии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Брагин: Моментами хорошо играли, бились до концаГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Женская сборная России уступила Финляндии со счетом 2:6Матч Турнира четырех наций между сборными России и Финляндии завершился победой финских хоккеисток. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу сборной Финляндии.Михаил Чеканов: Женскую сборную России по хоккею оговорили. Мужиков у нас в команде нетБывший тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов прокомментировал данные доклада Ричарда Макларена. В частности, он высказал свое мнение про обвинения в адрес его команды, которой он руководил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.Хоккеистки сборной России обыграли «Нью-Йорк Риветерс» в выставочном матчеЖенская сборная России по хоккею обыграла клуб «Нью-Йорк Риветерс», представляющий женскую Национальную хоккейную лигу в выставочном матче.Александр Овечкин: Безусловно, я должен играть лучше и нашей тройке нужно нащупать связи в зоне атакиКапитан сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу над командой Чехии (4:3) в рамках подготовки к Кубку мира-2016, а также оценил собственную игру.Михаил Чеканов: Информация, что женская сборная России принимала допинг на ОИ-2014, безосновательнаГлавный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что его команда принимала допинг на Олимпиаде в Сочи.Пьер-Эдуар Бельмар: Сборная России получит отличное оружие в лице Овечкина и КузнецоваНападающий «Филадельфии» и сборной Франции Пьер-Эдуар Бельмар оценил игру против сборной США (4:0) и поделился мнением о вызове на чемпионат мира-2016 российских игроков «Вашингтона».Кари Ялонен: Коскинен дал нам возможность выиграть этот матчГлавный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен поделился впечатлениями после матча со сборной России в рамках Еврохоккейтура. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.«Мы результатом довольны – значит, нам пять!»«Мы результатом довольны – значит, нам пять!»Женская сборная России, завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира в Канаде, прилетела в Москву.Михаил Чеканов: Есть желание работать дальше со сборнойГлавный тренер женской сборной России Михаил Чеканов по возвращении с чемпионата мира заявил, что хотел бы продолжить работу с командой.Михаил Чеканов: У нас две бронзы за четыре года, мы молодцыГлавный тренер женской сборной России Михаил Чеканов подвел итоги чемпионата мира в Канаде, на котором российская команда выиграла бронзовые медали.Бронза – пока что наш потолок. Россиянки снова стали третьими на чемпионате мираБронза – пока что наш потолок. Россиянки снова стали третьими на чемпионате мираЖенская сборная России поднялась на пьедестал первенства планеты в Канаде, выиграв на турнире два матча из шести.Виталий Мутко: Женская сборная России проявила характер в матче с ФинляндиейМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал бронзовую медаль женской сборной России по хоккею на чемпионате мира в Канаде.Канадки в финале сыграют с американками, за бронзу поборются Россия и ФинляндияЖенская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Финляндии и вышла в финал чемпионата мира.Сборная России обыграла шведок и вышла в полуфинал ЧМХоккеистки женской сборной России обыграли команду Швеции в четвертьфинале проходящего в канадском Камлупсе чемпионата мира.Михаил Чеканов: В игре с США присутствовали позитивные моментыГлавный тренер женской сборной России Михаил Чеканов прокомментировал игру своих подопечных в матче с командой США.Сборная США разгромила Россию на чемпионате мира по хоккею среди женщинМатч чемпионата мира по хоккею среди женщин между сборными России и США завершился победой американских хоккеисток. Итоговый счет матч – 8:0.Михаил Чеканов: Не достучались до сердец игроковГлавный тренер женской сборной России Михаил Чеканов прокомментировал разгромное поражение от команды Канады (1:8) на групповом этапе чемпионата мира.Ольга Сосина: После первой пропущенной шайбы побежали родину спасать и получилиФорвард женской сборной России Ольга Сосина прокомментировала крупное поражение от национальной команды Канады (1:8) на групповом этапе чемпионата мира.Сборная России разгромно проиграла Канаде на чемпионате мираЖенская сборная России по хоккею проиграла команде Канады (1:8) в матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Камлупсе.
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительности
Футбол
Гол Фалькао помог «Монако» выйти в 1/16 финала Кубка Франции
Футбол
«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии
Баскетбол
ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подряд
Футбол
Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентом
Ралли
Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий
Футбол
Зинедин Зидан: Роналду согласен с моей ротацией состава
Футбол
Мигель Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше
Футбол
Дзадза станет игроком «Валенсии»
Футбол
Жозе Моуринью: Швайнштайгер может начать матч против «Рединга» с первых минут
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика