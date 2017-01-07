Хоккеистки сборной России обыграли австриек

Хоккеистки сборной России победили команду Австрии в матче группового этапа турнира Nations Cup, который проходит в Австрии и Германии.

Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 5:2 в пользу россиянок. В их составе по шайбе забросили Елена Дергачева, Екатерина Смоленцева и Алевтина Штарева, а Ольга Сосина оформила дубль.

Россиянки, набрав шесть очков, стали в группе вторыми и теперь в матче за третье место турнира встретятся с командой Германии. В финале сыграют сборные Канады и Финляндии.