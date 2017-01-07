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Китай в будущем может принять регулярные матчи НХЛ

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.

«Скорее всего, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем, возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», – приводит Sports.yahoo.com слова Дэйли.

Визит Дэйли в Китай запланирован на январь, где он рассмотрит целесообразность проведения там матчей НХЛ.

В настоящее время в Китае проходят матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский «Куньлунь».

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