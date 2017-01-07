Китай в будущем может принять регулярные матчи НХЛ
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли
сообщил, что НХЛ рассматривает возможность проведения матчей
регулярного чемпионата в Китае.
«Скорее всего, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем, возможно
проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью
потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита
в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», – приводит
Sports.yahoo.com слова Дэйли.
Визит Дэйли в Китай запланирован на январь, где он рассмотрит
целесообразность проведения там матчей НХЛ.
В настоящее время в Китае проходят матчи Континентальной хоккейной
лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский «Куньлунь».
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