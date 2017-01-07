«Нью-Джерси» дома уступил «Торонто»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась
со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри,
Коннор Браун, Остон Мэттьюс и Тайлер Бозак. У хозяев отличились Пьер-Александр
Паренто и Джон Меррилл.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут,
нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 26 минут,
нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут,
применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 8 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Торонто» 8 января в 03:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».
Матч
Нью-Джерси - Торонто - 2:4 (0:4, 0:0, 2:0)
Голы:
Кадри (ван Римсдайк, Бозак), 9:26 (0:1 - бол.). Браун 13:17 (0:2 - мен.). Мэттьюз (Гардинер, Хьюман), 14:40 (0:3 - бол.). Бозак (ван Римсдайк, Кадри), 15:15 (0:4 - бол.). Паренто (Хенрик, Северсон), 56:36 (1:4). Мэррилл (Вуд, Смит-Пелли), 57:31 (2:4).
Место и дата
07 января 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция