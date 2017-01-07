«Нью-Джерси» дома уступил «Торонто»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри, Коннор Браун, Остон Мэттьюс и Тайлер Бозак. У хозяев отличились Пьер-Александр Паренто и Джон Меррилл.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 26 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 8 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Торонто» 8 января в 03:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».