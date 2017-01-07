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«Нью-Джерси» дома уступил «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри, Коннор Браун, Остон Мэттьюс и Тайлер Бозак. У хозяев отличились Пьер-Александр Паренто и Джон Меррилл.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 26 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 13 минут, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 8 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Торонто» 8 января в 03:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».

Матч

Нью-Джерси - Торонто - 2:4 (0:4, 0:0, 2:0)

Голы:

Кадри (ван Римсдайк, Бозак), 9:26 (0:1 - бол.). Браун 13:17 (0:2 - мен.). Мэттьюз (Гардинер, Хьюман), 14:40 (0:3 - бол.). Бозак (ван Римсдайк, Кадри), 15:15 (0:4 - бол.). Паренто (Хенрик, Северсон), 56:36 (1:4). Мэррилл (Вуд, Смит-Пелли), 57:31 (2:4).

Место и дата

07 января 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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