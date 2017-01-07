Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».
Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со
счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонатан Тэйвз и
Артемий Панарин. У гостей отличился Виктор Раск.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 19 минут,
схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 18 минут, нанес
четыре броска, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 9 января в 03:00 (мск) примет «Нэшвилл», а «Каролина» 9 января в 01:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».
Матч
Чикаго - Каролина - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Тэйвс (Хосса, Хайностроуза), 12:13 (1:0). Панарин (Кит, Кейн), 33:29 (2:0 - бол.). Раск (Скиннер, Рэтти), 39:55 (2:1).
Место и дата
07 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция