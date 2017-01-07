Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонатан Тэйвз и Артемий Панарин. У гостей отличился Виктор Раск.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 19 минут, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 18 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 9 января в 03:00 (мск) примет «Нэшвилл», а «Каролина» 9 января в 01:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».