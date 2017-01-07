Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонатан Тэйвз и Артемий Панарин. У гостей отличился Виктор Раск.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 19 минут, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 18 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 9 января в 03:00 (мск) примет «Нэшвилл», а «Каролина» 9 января в 01:00 (мск) дома сыграет с «Бостоном».

Матч

Чикаго - Каролина - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Тэйвс (Хосса, Хайностроуза), 12:13 (1:0). Панарин (Кит, Кейн), 33:29 (2:0 - бол.). Раск (Скиннер, Рэтти), 39:55 (2:1).

Место и дата

07 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 4:3.Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду проиграл «Каролине» со счетом 2:4.«Каролина» уступила «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Нью-Джерси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нью-Джерси».«Зимнюю классику» в Сент-Луисе посетило 46 556 зрителей«Зимняя классика-2017» прошла при аншлаге. Игру посетило 46 556 зрителей.Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго». Этот матч прошел в рамках «зимней классики».Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил два гола в матче «Зимней классике» с «Чикаго».НХЛ не стала переносить начало «Зимней классики»Сегодняшний матч «Зимней классики» между «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхокс» в Сент-Луисе на Busch Stadium начнется согласно ранее намеченному времени. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.Джонатан Тэйвс: Какие бы условия ни ждали нас – они будут одинаковыми для обеих командКапитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.Владимир Тарасенко: Будем надеяться, погода позволит сыграть, а то пока дождь обещаютФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.Артемий Панарин: Если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футболФорвард «Чикаго» Артемий Панарин предложил в случае непогоды во время встречи чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сделать матч «Зимней классики» футбольным.Артемий Панарин: «Чикаго» переживает спад, потому что Анисимов больше не забивает но три шайбы за игруФорвард «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением о причинах неудачной игры своей команды в последних матчах.Менеджер «Каролины» по экипировке сыграл против «Тампы» на позиции вратаря (видео)37-летний Джордж Алвес, работающий в клубе НХЛ в качестве менеджера по экипировке, появился на льду в матче регулярного чемпионата против «Тампы».Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко – 4-й, Панарин – 5-йМалкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко – 4-й, Панарин – 5-йРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Монреалем» (4:3) заработал два очка и возглавил гонку бомбардиров в Национальной хоккейной лиге.«Каролина» дома обыграла «Чикаго»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контрактФорвард «Чикаго» Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый контракт.Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мираФорвард «Чикаго» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными ястребами».Кейн набрал 700-е очко в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 годРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».Агент: В КХЛ Панарин мог бы заработать больше, но он получает удовольствие от игры в НХЛАгент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в России, прокомментировал информация о подписании американским клубом с игроком нового контракта.
Главные новости
Хоккей
Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
Хоккей
Китай в будущем может принять регулярные матчи НХЛ
Баскетбол
Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительности
Футбол
Гол Фалькао помог «Монако» выйти в 1/16 финала Кубка Франции
Футбол
«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии
Баскетбол
ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подряд
Футбол
Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентом
Ралли
Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий
Футбол
Зинедин Зидан: Роналду согласен с моей ротацией состава
Футбол
Мигель Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Каролина
Каролинакалендарьстатистика
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости