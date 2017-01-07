Поражение ЦСКА в Евролиге, 5-я победа Устюгова и возвращение Домрачевой. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра субботы.

1. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги – 85:95. 18 очков у проигравших набрал француз Нандо де Коло. ЦСКА потерпел четвертое поражение в турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.

2. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 километров свободным стилем в итальянском Тоблахе и установил рекорд, одержав пятую победу подряд на «Тур де Ски»-2017. В пятницу Устюгов финишировал со временем 21 минута 47,9 секунды. Вторым стал француз Морис Манифика (+0,4), третьим - норвежец Симен Хегстад Крюгер (+16,6).

3. «Эвертон» заключил многомиллионное соглашение с компанией USM Holdings, которая принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову. По условиям сделки, на ближайшие пять лет тренировочная база клуба Finch Farm будет переименована в USM Finch Farm. Также компания Усманова получит коммерческие права и рекламную площадь во время домашних матчей команды.

4. Семен Павличенко одержал победу на проходящем в немецком Кенигзее чемпионате Европы по санному спорту. Российский спортсмен показал по сумме двух попыток результат 1 минута 38,363 секунды. Второе место завоевал немец Ральф Палик (1.38,611), бронза досталась занял представитель Австрии Вольфганг Киндл (1.38,823).

5. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в спринте на 7,5 километра на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй стала Кайса Мякяряйнен, третьей – француженка Мари Дорен-Абер. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова стала 14-й. Белоруска Дарья Домрачева, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка, показала 37-й результат.

6. После финиша Дарья Домрачева призналась, что дистанция далась ей тяжело. «Сегодня, скажу честно, было тяжело. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась немножко придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после какого-нибудь быстрого ускорения. В целом, старт удался», - сказала Домрачева.

7. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили лондонский «Вест Хэм» в матче 1/32 финала Кубка Англии (5:0) и вышли в следующую стадию турнира. В составе победителей по голу забили Яя Туре, Давид Сильва, Серхио Агуэро и Джон Стоунз. Еще один мяч в свои ворота послал защитник «Вест Хэма» Ховард Нортвейт.

8. Футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Трабзонспор». «Да, действительно, у меня были контакты (с «Трабзонспором»), но сейчас я не думаю об этом. Я привязан к ЦСКА, и мой приоритет – это новый контракт с клубом», - подчеркнул сербский полузащитник.

9. Бразильский футболист Витиньо, права на которого принадлежат ЦСКА, может перейти в другой турецкий клуб - «Галатасарай». Турецкий клуб предложил за переход 23-летнего бразильца 3,5 миллиона евро.

10. Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис в случае перехода в «Зенит» будет получать 2,7 миллиона евро в год, сообщает Ojogo.pt. Переговоры между клубами ведутся, несмотря на то, что агент Самариса Иоаннис Эммануилидис ранее опроверг эту информацию. В СМИ сообщалось, что «Зенит» предложил за греческого футболиста 20 миллионов евро.

11. Переход полузащитника «Спартака» Ивелина Попова в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста. Турецкий клуб уже согласовал условия контракта с Поповым. Но его супруга, Елена Паришева, не хочет жить в Турции. «Трабзонспор» готов предложить еще более выгодные условия, лишь бы болгарин согласился на переход.

12. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в индийском Ченнае, призовой фонд которого составляет почти 450 тысяч долларов. Медведев в четвертьфинале победил словака Йозефа Ковалика со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Цитата дня: «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше» (Мигель Данни).

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