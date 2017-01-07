«Нэшвилл» с Каменевым проиграл «Флориде»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Грег Маккигг и Джонатан Маршессо. У гостей отличился Крэйг Смит.

Российский нападающий «Нэшвилла» Владислав Каменев отыграл более 10 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один2.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 8 января в 03:00 (мск) примет «Бостон», а «Нэшвилл» 9 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».