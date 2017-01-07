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«Нэшвилл» с Каменевым проиграл «Флориде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Грег Маккигг и Джонатан Маршессо. У гостей отличился Крэйг Смит.

Российский нападающий «Нэшвилла» Владислав Каменев отыграл более 10 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один2.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 8 января в 03:00 (мск) примет «Бостон», а «Нэшвилл» 9 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».

Матч

Флорида - Нэшвилл - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

МакКэгг (МакКензи, Томпсон), 2:24 (1:0). Смит (Рибейро, Форсберг), 45:03 (1:1). Маркессо (Трочек, Ягр), 50:07 (2:1).

Место и дата

07 января 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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