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«Ювентус» намерен приобрести Доннарумму за 40 миллионов евро

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Руководство «Ювентуса» видит в 17-летнем голкипере Джанлуиджи Доннарумме преемника Джанлуиджи Буффона. 

Действующие чемпионы Италии готовы заплатить за молодого вратаря «Милану» 40 миллионов евро. Самому Доннарумме в Турине намерены предложить четырехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал голкиперу контракт до 2022 года с окладом в 5 миллионов евро в год.

Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой Суперкубок Италии, сыграв 49 матчей.

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