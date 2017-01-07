«Ювентус» намерен приобрести Доннарумму за 40 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» видит в 17-летнем голкипере Джанлуиджи Доннарумме преемника Джанлуиджи Буффона.

Действующие чемпионы Италии готовы заплатить за молодого вратаря «Милану» 40 миллионов евро. Самому Доннарумме в Турине намерены предложить четырехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Милан» предлагал голкиперу контракт до 2022 года с окладом в 5 миллионов евро в год.

Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой Суперкубок Италии, сыграв 49 матчей.