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Надежда Петрова официально завершила карьеру

Источник:  ITFКомментарии

Российская теннисистка Надежда Петрова удалена из пула спортсменов, тестируемых на допинг, как завершившая карьеру. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Последним соревнованием, на котором играла Петрова, был турнир в Чарльстоне (США), который прошел весной 2014 года. Тогда она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Марине Эракович - 6:4, 3:6, 4:6. После этого теннисистка объявила о паузе в карьере из-за травмы бедра.

Надежда Петрова выиграла 13 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. В мае 2006 года она поднялась на третью строчку в мировом рейтинге.

Петрова дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции (в 2003 и 2005 годах).


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