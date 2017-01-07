Надежда Петрова официально завершила карьеру

Российская теннисистка Надежда Петрова удалена из пула спортсменов, тестируемых на допинг, как завершившая карьеру. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Последним соревнованием, на котором играла Петрова, был турнир в Чарльстоне (США), который прошел весной 2014 года. Тогда она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Марине Эракович - 6:4, 3:6, 4:6. После этого теннисистка объявила о паузе в карьере из-за травмы бедра.

Надежда Петрова выиграла 13 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. В мае 2006 года она поднялась на третью строчку в мировом рейтинге.

Петрова дважды доходила до финала Открытого чемпионата Франции (в 2003 и 2005 годах).





