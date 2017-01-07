Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не был в аду на старте сезона, но и сейчас мы далеко не раю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оригинально прокомментировал текущее положение дел в команде.

- Когда ваша победная серия длится два или три месяца с самого старта сезона, это похоже на рай. Каждый тебя любит, все рады и счастливы. Но когда приходят плохие результаты, начинает казаться, что это никогда не закончится. Но мы сохраняли спокойствие. Мы не были в аду тогда, но мы далеко не в раю и сейчас, - заявил Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ (39 очков). Команда Моуринью не проигрывает в национальном первенстве уже 11 матчей, а победная серия «МЮ» составляет шесть игр.

15 января в 21-м туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле сразится с «Ливерпулем».



