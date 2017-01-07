Кайл Хайнс: ЦСКА находится в трудном положении после трех кряду поражений в Евролиге

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» в матче регулярного сезона Евролиги.

- Мы находимся в трудном положении после трех кряду поражений в Евролиге. Такого с нами уже давно не случалось. Но мы должны использовать это как переломный момент. Должны оставаться командой, продолжать играть и сражаться. Впереди длинный сезон, много игр, много больших вызовов. Нам нужно учиться на своих ошибках и начать играть лучше, - цитирует Хайнса официальный сайт Евролиги.

Баскетболисты московского ЦСКА на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги – 85:95. 18 очков у проигравших набрал француз Нандо де Коло. ЦСКА потерпел четвертое поражение в турнире, причем третье подряд, но сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.

Матч Реал - ЦСКА - 95:85 Место и дата 06 января 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция



