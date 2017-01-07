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«Лейкерс» разгромили «Майами», Мозгов набрал 5 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» нанесли поражение «Майами» (1276100) в матче регулярного чемпионата НБА.

Решающий рывок калифорнийцы совершили в заключительной четверти, выиграв ее со счетом 37:21. 

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 16 минут. Он набрал 5 очков, сделал 2 подбора и совершил 2 потери.

А самым результативным игроком встречи стал защитник Лу Уильямс (24 очка).

Матч

Лейкерс - Майами - 127:100

Место и дата

07 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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