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День в истории. Бывшему главному тренеру московского «Спартака» Андрею Чернышову - 49!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня день рождения празднует бывший защитник сборных СССР и России, экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов.

Чернышов - воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва).

Поиграв за бело-голубых, а также за московский «Спартак» в начале 1990-х, защитник решил продолжить карьеру в Европе. Чернышов выступал за австрийский «Штурм», немецкий «Гройтер Фюрт», бельгийский «Антверпен». Завершил карьеру игрока в 2001 году, после чего возглавил юношескую сборную России.

С июня по сентябрь 2003 года тренировал московский «Спартак». Пойманный в ноябре того же года на применении запрещенного препарата бромантана полузащитник Егор Титов отрицал сознательное нарушение антидопинговых правил, обвинив в сложившейся ситуации штаб Чернышова.

В 2014 - 2015 годах Андрей Чернышов занимал пост спортивного директора «Торпедо», а сейчас он работает со «Спартаком» (Суботица, Сербия). 

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