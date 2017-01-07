«РБ Лейпциг» не планирует продавать Форсберга «Ливерпулю»

Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» не собирается расставаться с полузащитником сборной Швеции Эмилем Форсбергом.

- Могу пообещать, что Эмиль останется с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и после этого, - заявил спортивный директор «быков» Ральф Рангник.

25-летний швед в текущем сезоне сыграл 15 матчей в чемпионате Германии. Он забил пять мячей и отдал восемь голевых передач.

«РБ Лейпциг» отстает на три очка от «Баварии», занимая вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги.





