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«РБ Лейпциг» не планирует продавать Форсберга «Ливерпулю»

Источник:  Goal.comКомментарии

Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» не собирается расставаться с полузащитником сборной Швеции Эмилем Форсбергом.

- Могу пообещать, что Эмиль останется с нами как минимум до конца сезона. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и после этого, - заявил спортивный директор «быков» Ральф Рангник.

25-летний швед в текущем сезоне сыграл 15 матчей в чемпионате Германии. Он забил пять мячей и отдал восемь голевых передач. 

«РБ Лейпциг» отстает на три очка от «Баварии», занимая вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. 


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