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Шестой этап «Дакара» отменен

Источник:  Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»Комментарии

Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 километров.

Причиной отмены стали плохие погодные условия. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню.

К тому же трасса 6-го этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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