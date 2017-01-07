Шестой этап «Дакара» отменен
Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 километров.
Причиной
отмены стали
плохие погодные
условия. Решение
было объявлено
на вечернем
брифинге, поскольку
часть гоночных
экипажей продолжала
к тому времени
находиться
на трассе, а
выслать к ним
спецтехнику
для эвакуации
из-за погоды
было невозможно,
равно как и
подготовить
часть гоночного
каравана к
следующему
соревновательном
К тому же трасса 6-го этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит
со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех
российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.