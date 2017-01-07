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Маркус Гранлунд - первая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в лиге.

Первой звездой дня признан финский форвард «Ванкувера» Маркус Гранлунд. Он набрал 3 очка (2+1) в победном матче против «Калгари» (4:2). Отметим, что «Кэнакс» одержали шестую победу подряд.

Второй звездой был назван второй голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг, отразивший 39 бросков по своим воротам из 40 в матче с «Каролиной» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, отметившийся голом и результативной передачей в игре с «Айлендерс» (2:1 ОТ).

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