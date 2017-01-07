Дэниэл Джейкобс: Настало время нокаутировать Головкина, либо заткнуться

Американский средневес Дэниэл Джейкобс поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Геннадием Головкиным.

- Наконец-то, этот бой состоится. Настало время либо доказать слова делом и нокаутировать его, либо заткнуться. Мы оба обладаем поставленным ударом и отличными навыками. Поэтому существует множество вариантов, как может сложиться наш поединок. Но могу сказать, что он очень опасный боец, - заявил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, принадлежащие Геннадию, состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Боксер из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге (33 - досрочно). В активе Джейкобса - 32 победы, а единственное поражение ему нанес россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году.

